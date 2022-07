Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfall auf Fuß- und Radweg

Achern (ots)

Zu einem Zusammenstoß kam es am späten Mittwochnachmittag zwischen einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 61-jährigen Fußgängerin. Gegen 17:10 Uhr war der Fahrer des E-Bikes auf dem Rad- und Fußgängerweg, parallel zur Von-Drais-Straße in Richtung Ottersweier unterwegs, als er die sich ebenfalls auf dem Weg befindende Fußgängerin mit seiner linken Lenkerseite streifte. Durch die Kollision kamen beide zu Fall. Hierdurch wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Die 61-Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzungen in das örtliche Klinikum nach Achern gebracht. An dem Pedelec entstand ein Schaden von ungefähr 200 EUR.

/sk

