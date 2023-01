Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen-Schienen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Schienerbergstraße - blauen BMW angefahren - rund 4.000 Euro Schaden

Öhningen-SChienen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend eine Unfallflucht auf der Schienerbergstraße begangen. Gegen 21 Uhr nahmen Anwohner ein "Aufprallgeräusch" wahr und stellten anschließend frische Unfallschäden an einem auf Höhe der Hausnummer 1 geparkten blauen BMW fest. Ein unbekannter Autofahrer war auf der Schienerbergstraße in Richtung Waldheimerstraße unterwegs. Dabei kollidierte der Unbekannte mit der Front des am Fahrbahnrand abgestellten Wagens. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Die Polizei sicherte am Unfallort mehrere Fahrzeugteile die wahrscheinlich vom Verursacherfahrzeug, vermutlich einem silbernen Opel Agila oder Suzuki Wagon der im Frontbereich erheblich beschädigt sein dürfte, stammen. Zeugen des Unfalls, oder Personen, die sonst Angaben zum flüchtigen Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

