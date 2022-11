Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Duisburg und der Staatsanwaltschaft Kleve

Moers

Duisburg, Moers (ots)

Mord an 56-jährigem Kazim Tatar - Polizei verteilt Handzettel und sucht nach Audi der Q-Klasse

Am heutigen Samstag (19. November) verteilen Beamte der Duisburger Mordkommission in Moers Handzettel, um erneut auf den Fall des vermissten Kazim Tatar von der Homberger Straße 335 aufmerksam zu machen. Im Fokus der Ermittler steht bei der Suche nach Hinweisen ein grauer Audi der Q-Klasse.

Die Kripo fragt:

Wer hat einen solchen Audi in den frühen Abendstunden am 12. September (ein Montag) beobachtet, als das Fahrzeug in Zusammenhang mit dem Transport oder dem Ausladen eines Leichnams eingesetzt wurde?

Die Duisburger Kriminalpolizei hat seit der Übernahme des Falls und der Veröffentlichung der Fahndungsplakate rund 20 Hinweise erhalten, Spuren gesichert und Anwohner befragt. Kriminaltechniker fanden in der Wohnung von Kazim Tatar Blutspuren. Die Kripo-Beamten gehen derzeit davon aus, dass er in seiner Wohnung ermordet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5361661

Medienvertreter melden sich mit Rückfragen bitte unter der Rufnummer 0152 09010563 bei der Pressestelle der Duisburger Polizei.

