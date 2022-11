POL-DU: Baerl: Autofahrer schleudert in Gegenverkehr - Drei Verletzte

Duisburg (ots) - Ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Neudorfer Straße beobachtete am Donnerstagmittag (17. November, 11:30 Uhr) durch seinen Türspion drei mutmaßliche Einbrecher, die sich an einer Wohnungstüre gegenüber zu schaffen machten. Der 44-Jährige alarmierte sofort die Polizei und beobachtete, wie das Trio für einen Augenblick in ...

