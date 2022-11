Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher nach Zeugenhinweis fest

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Neudorfer Straße beobachtete am Donnerstagmittag (17. November, 11:30 Uhr) durch seinen Türspion drei mutmaßliche Einbrecher, die sich an einer Wohnungstüre gegenüber zu schaffen machten. Der 44-Jährige alarmierte sofort die Polizei und beobachtete, wie das Trio für einen Augenblick in der Wohnung verschwand. Dann verließen sie das Haus wieder. Auf der Straße liefen sie direkt einer Streifenwagenbesatzung in die Arme, die die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren festnehmen konnte. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten in der Oberbekleidung einer Tatverdächtigen Schmuck. In unmittelbarer Nähe stießen sie außerdem auf drei Schlitzschraubendreher, Stoffhandschuhe sowie einen Ehering. Die Polizisten stellten alles sicher und nahmen die drei mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg werden sie einem Haftrichter vorgeführt.

