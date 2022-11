Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich/Hochfeld: Cannabis in McDonald's-Becher und Amphetamine im Gefrierfach - Mutmaßliche Dealer gefasst

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg hat am Dienstag zwei mutmaßliche Drogendealer gefasst. Ihre "Ware" versteckten die Männer unter anderem in einem McDonald's-Becher und im Gefrierschrank. Die Fälle im Detail:

Zivile Einsatzkräfte beobachteten, wie ein 21-Jähriger gegen 13:15 Uhr an den Gleisen der Haltstelle Meiderich Bahnhof augenscheinlich Drogen verkaufte. Sie kontrollierten den jungen Mann und fanden bei ihm ein Wegwerfhandy sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. In seiner Nähe entdeckten die Polizisten einen McDonald's-Trinkbecher, gefüllt mit mehreren Tütchen Cannabis. Eine Richterin ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen an. Dort stellten die Beamten zusätzlich einen Beutel mit Cannabis und einen Crusher (Zubehör, um Cannabis zu zerkleinern) sicher. Der Mann muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen der Zubereitung und des Handelns mit Betäubungsmitteln auseinandersetzen.

In Hochfeld flog ein 27-Jähriger auf, weil sich Nachbarn bei der Polizei über die Lautstärke aus einer Wohnung an der Paulusstraße beschwerten. Als der Mann den Beamten die Tür öffnete und sie hereinbat, bemerkten sie starken Cannabisgeruch. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte unter anderem mehrere Tütchen mit Amphetaminen im Gefrierfach, eine Konservendose mit Cannabis auf einem Küchenschrank sowie zwei Feinwaagen, drei Handys und unbenutzte Druckverschlusstütchen. Die Polizisten brachten den 27-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird er wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt.

