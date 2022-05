POL-HS: Diebstahl bei Privatverkauf

Erkelenz (ots) - Aus einem Pkw, dieser parkte an der Dr.-Jakob-Herle-Straße, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 26. Mai, Donnerstag, Münzgeld. In Houverath wurden aus einem an der Straße In der Vore parkenden Pkw zwei Schraubendreher Multitools gestohlen. Diese Tat ereignete sich in derselben Nacht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

