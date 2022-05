Übach-Palenberg (ots) - Am Donnerstag, 26. Mai, wurde gegen 2.10 Uhr, ein brennendes Maiherz an einem Haus an der Falkenstraße festgestellt. Zeugen konnten den Brand mit Wasser löschen. Am Haus entstand jedoch Sachschaden. Am Tatort wurde eine männliche Person beobachtet. Diese war etwa 25 bis 30 Jahre alt, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, hatte einen Dreitagebart und sehr kurze Haare und sprach mit polnischem Akzent. Wer kann Angaben zur Identität des Täters ...

