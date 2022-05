Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Maiherz angezündet

Übach-Palenberg (ots)

Am Donnerstag, 26. Mai, wurde gegen 2.10 Uhr, ein brennendes Maiherz an einem Haus an der Falkenstraße festgestellt. Zeugen konnten den Brand mit Wasser löschen. Am Haus entstand jedoch Sachschaden. Am Tatort wurde eine männliche Person beobachtet. Diese war etwa 25 bis 30 Jahre alt, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, hatte einen Dreitagebart und sehr kurze Haare und sprach mit polnischem Akzent. Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen oder hat ebenfalls Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen? Hinweise werden in diesem Fall an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen erbeten unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg Hinweise gegeben werden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

