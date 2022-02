Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher in Kleingartenanlage.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag (5. - 6. Februar 2022) in zwei Parzellen einer Kleingartenanlage an der Uferstraße ein. Sie knackten mehrere Schlösser und brachen Türen auf. Die Täter entwendeten zwei Gasgrills, eine Gaskartusche sowie Lebensmittel. Hinweise dazu übermitteln Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell