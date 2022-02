Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Sattelauflieger samt Ladung entwendet.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Röntgenstraße abgestellten Sattelauflieger. Die Täter knackten gegen 1:15 Uhr die Sicherung des weißen Kühl-Aufliegers und stahlen ihn samt der Ladung. Der über 13 Meter lange Auflieger verfügt über einen auffälligen Schaden an der rechten Seite und hat einen Wert von etwa 40.000 Euro. Zuletzt waren Kennzeichen aus Gütersloh (GT) angebracht. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Sattelaufliegers richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231/6090.

