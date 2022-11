Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Versuchter Raub auf Tankstelle - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag (15. November, 17:30 Uhr) versucht, eine Tankstelle an der Straße Grabenacker auszurauben. Der Inhaber berichtete der Polizei, dass der Mann einen Schraubenzieher in der Hand hielt und Geld verlangte. Als der 50-Jährige nicht auf die Forderung einging, flüchtete der Unbekannte ohne Beute in Richtung Bahndamm.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Er wird wie folgt beschrieben: 17 bis 20 Jahre, 1,85 bis 1,95 Meter groß, dünne Statur, Jogginghose, weißes Oberteil, schwarze Jacke, weiße FFP2-Maske, schwarze Plastiktüte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

