POL-DU: Dellviertel: Polizei sucht mit Phantombild nach Räuber

Duisburg (ots) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Bränden am Mittwoch (16. November) geben können: In Rumeln-Kaldenhausen stand am Morgen (7:40 Uhr) eine Papiermülltonne im Bereich der Rolandstraße/Uferstraße in Flammen. Gegen 15 Uhr brannte außerdem ein Müllbehälter auf dem Sportplatz ...

