Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz/Rumeln-Kaldenhausen: Müllbehälter in Flammen - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Bränden am Mittwoch (16. November) geben können: In Rumeln-Kaldenhausen stand am Morgen (7:40 Uhr) eine Papiermülltonne im Bereich der Rolandstraße/Uferstraße in Flammen. Gegen 15 Uhr brannte außerdem ein Müllbehälter auf dem Sportplatz einer Grundschule an der Böhmer Straße in Buchholz. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

