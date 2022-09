POL-DU: Dellviertel: Überfall mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Die Polizei warnt vor Einbrechern in Duisburg. Die Täter nutzen die dunkle Jahreszeit wieder verstärkt, um unentdeckt auf Beutezug zu gehen. Auch am Montag (26. September) registrierte die Polizei mehrere Einbrüche und Versuche. Einige Beispiele: Unbekannte versuchten zwischen 16 und 23 Uhr in zwei Mehrfamilienhäusern an der Lahnstraße in der Altstadt Wohnungstüren aufzuhebeln. Zwischen 11 und 13 ...

mehr