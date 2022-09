Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei warnt vor Einbrechern

Duisburg (ots)

Die Polizei warnt vor Einbrechern in Duisburg. Die Täter nutzen die dunkle Jahreszeit wieder verstärkt, um unentdeckt auf Beutezug zu gehen. Auch am Montag (26. September) registrierte die Polizei mehrere Einbrüche und Versuche. Einige Beispiele:

Unbekannte versuchten zwischen 16 und 23 Uhr in zwei Mehrfamilienhäusern an der Lahnstraße in der Altstadt Wohnungstüren aufzuhebeln.

Zwischen 11 und 13 Uhr brachen Täter in eine Wohnung an der Schreiberstraße in Duissern ein. Sie durchwühlten die Räume und verschwanden. Ob sie was gestohlen haben, ist noch unklar.

Zwischen 13 und 19 Uhr hebelten Unbekannte eine Wohnungstür an der Mülheimer Straße in Neudorf auf. Auch hier fand der Bewohner später durchwühlte Räume vor. Auch hier ist noch nicht sicher, ob bzw. was die Täter mitgenommen haben.

Hinweise zu den oben aufgeführten Fällen nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

Wer seine Wohnung oder sein Haus besser vor Einbrechern schützen möchte, findet hier viele Tipps und die Ansprechpartner der technischen Prävention bei der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/technische-praevention-0

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell