Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeuge aus Firmenfahrzeug und Auspuffanlagen an Pkw gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Drei Diebstähle aus und an Fahrzeugen sind am Montag (17.10.) bei der Polizei Rhein-Berg bekannt geworden.

In Hebborn wurde in ein Firmenfahrzeug, einen Peugeot Boxer, welcher auf der Odenthaler Straße geparkt war, eingebrochen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug dort am Samstag (15.10.) gegen 17:00 Uhr abgestellt und den Einbruch am Montag (17.10) gegen 06:30 Uhr bemerkt. Das Schloss der Hecktür wurde auf unbekannte Art beschädigt, so dass die Türen geöffnet und diverse Werkzeuge und Arbeitsmaschinen aus dem Innenraum gestohlen werden konnten. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Motorsäge, eine Kreissäge, zwei Winkelschleifer, ein Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, eine Stichsäge und weiteres Werkzeug entwendet. Der Beuteschaden dürfte sich auf einen mittleren vierstelligen Wert belaufen.

In Kippekausen und Hand hatten es die Täter auf die Auspuffanlagen von Pkw abgesehen. So wurde an einem Pkw Mitsubishi, welcher in der Zeit von Sonntag (16.10.) circa 20:00 Uhr bis Montag (17.10.) circa 08:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Kippekausen geparkt war, der Katalysator entwendet. In Hand wurden an einem Pkw in der August-Kierspel-Straße ebenfalls Teile der Auspuffanlage gestohlen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Sonntag (16.10.) circa 16:30 Uhr und Montag (17.10.) circa 10:30 Uhr.

Wer Hinweise zu diesen drei Taten geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei Rhein-Berg zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell