POL-RBK: Bergisch Gladbach - Cabriodach aufgeschnitten und Radio entwendet

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwoch (12.10.) gegen 20:00 Uhr ist ein 54-jähriger Bergisch Gladbacher am Rastplatz Lustheide an der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Olpe in seinem eigenen Pkw von einem unbekannten Täter beraubt worden. Der Geschädigte saß auf dem Fahrersitz seines geparkten Pkw, als sich an der Beifahrerseite plötzlich eine männliche Person bemerkbar machte und um Hilfe bat. Im guten Glauben sagte der ...

