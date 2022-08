Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Lauchröden (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Wildunfall kam es heute Nacht gegen 02.00 Uhr auf der K505. Ein 48-jähriger Fahrer eines Opel fuhr von Göringen in Richtung Lauchröden als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Opel mit dem Reh. Das Tier verendete vor Ort. Aufgrund des Zusammenstoßes entstand Sachschaden am Opel in Höhe von etwa 1.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

