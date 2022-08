LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Ohrdruf (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags beschädigten bisher unbekannte Täter die Scheibe einer Hauseingangstür in der Reinhardtstraße in Ohrdruf. Trotz eines sofortigen Polizeieinsatzes konnten diese nicht mehr festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter Telefon 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0205772/2022 zu melden. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst ...

