LPI-GTH: Haustür beschädigt

Waltershausen (ots) - Am Samstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Reinhardsbrunner Straße in Waltershausen einen 44-jährigen BMW-Fahrer. Dieser war nicht im Besitz der hierzu erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Gegen die auf dem Beifahrersitz befindliche 40-jährige Fahrzeughalterin wurde ebenfalls ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch das Gestatten der Fahrt eröffnet. (dg) Rückfragen bitte an: ...

mehr