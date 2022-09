Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Dienstagmorgen gegen 01:05 Uhr im Bereich der Eberhardstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0, noch Zeugen. Ein 33-Jähriger sowie sein 47-jähriger Begleiter liefen zunächst aus Richtung Holzgartenstraße die Treppen zur Eberhardstraße nach oben, als sie von zwei bislang unbekannten Tätern verbal angepöbelt wurden. Nach kurzer Unterhaltung liefen die beiden 33- und 47-Jährigen weiter. Die Täter folgten den Männern und pöbelten sie weiter an. Plötzlich schlug einer der beiden Täter unvermittelt dem 33-Jährigen ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Beide Täter versuchten im Anschluss mit Faustschlägen und Tritten weiter auf den Mann einzuschlagen. Der 33-Jährige konnte jedoch den Angriffen ausweichen. Daraufhin rannten die Täter zu einem in der Nähe geparkten Motorroller und flüchteten in Richtung Ellental. Die beiden Täter werden als zirka 20 bis 25 Jahre alte Männer beschrieben. Einer der beiden soll rund 185 cm groß gewesen sein, hatte eine sportliche Figur, blonde Haare und trug einen Schnauz- und Kinnbart. Der zweite Täter soll rund 175 cm groß gewesen sein und von untersetzter Statur. Er soll dunkle Haare gehabt und einen Vollbart getragen haben. Zu dem Roller ist lediglich bekannt, dass dieser weiß gewesen sein soll.

