Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Versuchter Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum zwischen Freitag 17:00 Uhr und Montag 07:30 Uhr in eine Firma in der Konrad-Zuse-Straße in Großsachsenheim einzubrechen. Hierzu beschädigten sie ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten der Firma, um in das Gebäude zu gelangen. Mutmaßlich scheiterten die Täter jedoch und traten daraufhin die Flucht an. Eine entstandene Schadenshöhe steht noch nicht fest. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zu einem Einbruch von Sonntag auf Montag in ein Firmengebäude in Großsachsenheim (wir berichteten am Montag 05.09.2022 - 14:01 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5313561). Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

