POL-UL: (UL) Schelklingen - Von der Sonne geblendet

Leichte Verletzungen erlitt eine Frau am Donnerstag bei einem Unfall bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Die 30-Jährige fuhr auf der B492 von Blaubeuren in Richtung Schelklingen. Aufgrund der tiefstehenden übersah die Fahrerin des Seat den vorausfahrenden 58-jährigen mit seinem Mercedes. Sie fuhr dem Mercedes in das Heck. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++++ 0069452

