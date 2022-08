Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fahrradcodierung bei der Polizei in Wetzlar - neue Termine verfügbar!

Am Mittwoch und Donnerstag (24. & 25.08.2022) bietet die Polizei in Wetzlar erneut die Möglichkeit, sein Fahrrad codieren zu lassen.

Die beiden Veranstaltungen finden jeweils von 9 bis 15 Uhr am Haus der Prävention, Ludwig-Erk-Platz 5, 35578 Wetzlar, statt (Anfahrt über die Nauborner Straße).

Für die Teilnahme vereinbaren ist eine vorherige Terminvereinbarung unter 06441/9180 erforderlich. Wir bitten darum, während der Veranstaltung eine Mundnasenbedeckung zu tragen.

Bitte außerdem beachten:

Die Codierung Ihres Rades ist kostenlos. Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist materialbedingt nicht möglich.

Warum codieren?

Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen in einem speziellen Verfahren mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der aufgebrachte Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

