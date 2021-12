Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Überfall in Riederich; Einbruch in Metzingen

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): In Wohnhaus überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Mann aus Riederich ist am Mittwochvormittag an seiner Wohnanschrift in der Stegäckerstraße überfallen worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge klingelten gegen 9.20 Uhr zwei Unbekannte an der Haustür, worauf der Mann diese öffnete. Anschließend drängten die Täter den Bewohner ins Haus, bedrohten ihn und schlugen auf ihn ein. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten die Täter in der Folge in unbekannte Richtung. Sie konnten trotz einer groß angelegten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, Polizeihunden und einem Polizeihubschrauber bislang nicht mehr angetroffen werden. Die erlittenen Verletzungen des Geschädigten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Mittwochvormittag in Riederich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (mr)

Metzingen (RT): In Geschäftsräume eingebrochen

Ein Reinigungsgeschäft in der Schönbeinstraße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, acht Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Unbekannte gelangte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude und stieß dort auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell