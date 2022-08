Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Driedorf: Feuer nahe der Krombachtalsperre - Polizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

Nachdem am Dienstagabend in einer Waldgemarkung wenige Hundert Meter südlich der Krombachtalsperre ein umgestürzter Baumstamm sowie ein Wurzelteller brannten, ermittelt die Dillenburger Kriminalpolizei in alle Richtungen.

Radfahrer hatten gegen 21 Uhr die etwa 50 Meter vom Waldweg entfernten Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die ein weiteres Ausbreiten verhinderte.

Die Brandursache ist aktuell noch nicht bekannt. Zeugen, denen am Dienstagabend in der Nähe des Brandortes möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 02771/9070 bei den Ermittlern zu melden.

