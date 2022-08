Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Montag (29.08.22) stoppte eine Streifenwagenbesatzung einen 49-jährigen Billerbecker an der Münsterstraße. Der Autofahrer fuhr in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle gegen 00.50 Uhr war der freiwillige Alkoholtest positiv. Auf der Wache in Coesfeld entnahm eine Ärztin dem Mann eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm die ...

mehr