Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Atter: Zeugen nach illegaler Müllentsorgung gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter in einem Waldgebiet an der Straße "Gut Leye" illegal Müll entsorgt. In geringer Entfernung zur "Wersener Landstraße" lud der Verursacher Bauschutt in Form von Eternitplatten ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Osnabrücker Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3303 zu melden.

