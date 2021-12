Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Die Polizei warnt aktuell vor Bettler

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

In Weyher, St. Martin und Edenkoben wurden gestern (07.12.2021) in der Mittagszeit Personen gemeldet, die von Haus zu Haus zogen und mit einem Zettel in der Hand nach Geld bettelten. Eine im Stadtgebiet Edenkoben angetroffene Frau wurde nach einer Personenkontrolle ein Platzverweis erteilt. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell