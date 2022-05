POL-OS: Osnabrück: Polizeiinspektion Osnabrück veröffentlicht Verkehrsunfallstatistik 2021

Osnabrück (ots) - In der Nacht zum Mittwoch ist es in der Straße "An der Petersburg" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 1.15 Uhr war in einem Zimmer einer Asylbewerberunterkunft in der Nähe der "Wasastraße" ein Feuer ausgebrochen. Nach sofortiger Warnung über die Lautsprecher des Gebäudes retteten sich zwölf Bewohner unverletzt ins Freie. ...

