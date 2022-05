Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Hoher Sachschaden bei leichtem Verkehrsunfall

Glandorf (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der B51 in Glandorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Eine 51-Jährige befuhr mit ihrem Audi A4 die Krankenhausstraße und wollte im Fahrtverlauf die B51 geradeaus überqueren. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 29-Jährigen, der mit seinem Seat Tarraco die B51 befuhr. Es kam zu einer Kollision, wodurch an beiden Pkw Totalschäden entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 51-jährige Glandorferin wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige aus Telgte blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 28.000 Euro geschätzt.

