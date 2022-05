Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unklarer Unfallhergang auf der Frankenstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, kam es in der "Frankenstraße" zu einer seitlichen Kollision zweier Fahrzeuge. Ein Hyundai vom Typ "i10" und ein Toyota "Aygo" waren zuvor in Richtung "Hannoversche Straße" unterwegs, als sie in der Einmündung zur "Neulandstraße" seitlich zusammenstießen. Verletzt wurde niemand, jedoch kamen Unstimmigkeiten in Bezug auf die Verursachung des Unfalls auf. Auch nach Hinzuziehung der Polizei konnte der Unfallhergang bisher nicht eindeutig ermittelt werden. Die Beamten suchen daher nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

