Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Rohbau

Bedburg-Hau Hasselt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag (25. März 2022), 14:30 Uhr, sind unbekannte Täter in den Rohbau eines Einfamilienhauses an der Heinrich-Binn-Straße eingedrungen. Sie drückten ein Garagentor hoch, um sich Zutritt zu verschaffen, und gelangten dann in das Haus. Anschließend entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen, darunter ein Akku-Schrauber und eine Kreissäge, sowie Kleinwerkzeuge und verschiedene Baumaterialien. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell