Emmerich am Rhein (ots) - In der Zeit von Mittwoch (23. März 2022) um 18:00 Uhr bis Freitag (25. März 2022) um 07:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Kaßstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms) Rückfragen bitte ...

