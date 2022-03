Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

28-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Issum-Sevelen (ots)

Am Sonntagmorgen (27. März 2022) gegen 06:20 Uhr ereignete sich auf der Sevelener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwere Verletzungen davontrug. Der 28-Jährige aus Sonsbeck war mit seinem VW Golf in Richtung Issum unterwegs, als er im Bereich einer lang gezogenen Rechtskurve aus bisher unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen zwei Bäume am Straßenrand und kam einige Meter weiter im leicht abschüssigen Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Eine Zeugin passierte die Unfallstelle kurz darauf und sah den 28-Jährigen auf der Fahrbahn liegen. Sie wählte den Notruf und leistete dem Sonsbecker erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da sich erste Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde ihm nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Der massiv beschädigte Golf und der Führerschein des 28-Jährigen wurden sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die Sevelener Straße komplett gesperrt. (cs)

