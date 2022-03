Straelen (ots) - In der Nacht vom Samstag auf Sonntag (27. März 2022) wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße durch laute Geräusche und das Bellen seines Hundes geweckt. Der Mann ging in den Hausflur und sah vor der Kellertür eine unbekannte Person, die daraufhin durch eine Verbindungstür zu den angrenzenden Garagen des Hauses die Flucht ergriff und in Richtung Haydnweg lief. Der Zeuge ...

mehr