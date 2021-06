Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Aufmerksame Anwohner

Haßloch (ots)

Anwohner aus der Kirchgasse reagierten gut und verständigten die Polizei, als ihnen am Mittwochabend (23. Juni, 18:45 Uhr) ein älterer Herr auffiel, der orientierungslos zu sein schien. Es stellte sich heraus, dass der 85-Jährige in einem nahegelegenen Seniorenheim fehlte. Die Beamten übergaben den Mann in die dortige Obhut.

