Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Zivilstreife stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (18. November) hat eine Zivilstreife an der Werftstraße zwei Graffiti-Sprayer gestellt. Die Beamten entdeckten kurz nach Mitternacht einen 21-Jährigen, der gerade mit einer Spraydose eine Wand besprühte. Dann begutachtete er mit seinem Komplizen (30) das Werk. Als die Polizisten das Duo kontrollieren wollten, lief der 21-Jährige weg, konnte aber in der Nähe eingeholt und festgehalten werden. Auf der Flucht warf junge Mann eine Umhängetasche ins Gebüsch, in der die Beamten drei Spraydosen fanden. Weil auch der 30-Jährige an seiner Kleidung frische Farbspritzer aufwies, erwartet beide Täter nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

