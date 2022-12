Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahlsserie aus Fahrzeugen

Lambsheim/Maxdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag, 27.12.2022 auf Mittwoch, 28.12.2022 ereigneten sich im südlichen Ortsbereich von Lambsheim insgesamt 7 Diebstähle aus vermeintlich nicht abgeschlossenen Fahrzeugen. Die Fahrzeuge wurden durch den/die Täter aufgesucht und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Fahrzeuge standen zumeist auf den Grundstücken bzw. Einfahrten zu den Anwesen.

Zu weiteren vier gleichgelagerten Fällen kam es in der Nacht von Mittwoch, 28.12.2022 auf Donnerstag, 29.12.2022 im nördlichen Ortskern von Maxdorf. Auch hier wurden die vermeintlich nicht abgeschlossenen Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Gesamtschadenssumme liegt bei ca. 200 Euro.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

