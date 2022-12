Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfälle unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Fahrer eines motorisierten Krankenfahrstuhls die Luitpoldstraße (Mutterstadt) in Richtung Oggersheimer Straße. Laut Zeugenangaben bog der Mann an der Kreuzung mit nicht angepasster Geschwindigkeit ab, ohne auf die bevorrechtigten Fahrzeuge zu achten. Hierbei kippte der 83-Jährige ohne Fremdeinwirkung von seinem Fahrzeug und verletzte sich schwer am Kopf und Arm. Ferner soll der 83-Jährige ohne Beleuchtung gefahren sein. Zwei bevorrechtigte PKW-Fahrer konnten rechtzeitig abbremsen und leisteten Erste Hilfe. Da bei dem Senior Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde diesem im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An dem Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Am gestrigen Abend, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die Ludwigshafener Straße in Dannstadt-Schauernheim in Richtung Mutterstadt. Hierbei streifte der Fahrer einen haltenden PKW auf der Beifahrerseite, welcher nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem 59-Jährigen ergab knapp 2 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Herrn eine Blutprobe entnommen. Die schwangere Beifahrerin des haltenden PKW wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, da sie möglicherweise einen Schock erlitt. Gegen den 83-Jährigen und den 59-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

