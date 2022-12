Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kollision mit einem Ampelmast

Speyer (ots)

Am 29.12.2022 gegen 00:49 Uhr befuhr eine 18-Jährige die Bahnhofstraße in Richtung Postplatz. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Untere Langgasse nahm sie einen von rechts kommenden PKW wahr und fokussierte diesen zu lange. Sie kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ihrer Fahrzeugfront mit einem Ampelmast. Ihre 17-jährige Beifahrerin verletzte sich beim Zusammenstoß im Bereich der Stirn. Das Fahrzeug war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Am Ampelmast konnte von außen kein Schaden festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell