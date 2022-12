Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht auf Gefahrstoffaustritt bewahrheitet sich nicht

Bild-Infos

Download

Heßheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 28.12.2022, zwischen 10:00 Uhr und 14:15 Uhr kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Bereich der Flomersheimer Straße in Heßheim. Hier klagten zwei anwesende Personen über plötzliche Übelkeit in einem Wohnanwesen. Zwei weitere Personen des Rettungsdienstes fühlten sich nach Versorgung der beiden erstgenannten Personen ebenfalls unwohl. Aufgrund des Verdachts eines möglicherweise gesundheitsgefährlichen Stoffes in der Luft wurde das Wohnanwesen gelüftet und alle Bewohner nach draußen begleitet. Fachkräfte der Feuerwehr und des Gefahrstoffzuges des Rhein-Pfalz-Kreises konnten jedoch weder auffällige Messwerte in der Luft noch einen möglichen Austrittsort feststellen. Ebenso verlief eine im Nachgang durchgeführte Analyse einer vor Ort genommenen Luftprobe negativ auf gesundheitsschädliche Stoffe. Die genannten Personen wurden medizinisch betreut, wobei bislang keine Gesundheitsgefährdung oder -Schädigung festgestellt werden konnte. Hinweise auf einen tatsächlichen Gasaustritt oder der Freisetzung von Chemikalien konnten nicht erlangt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell