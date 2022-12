Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: alkoholisiert Unfall gebaut und abgehauen

Speyer (ots)

27.12.2022, 20:45 Uhr

Eine 38-jährige Fahrzeugführerin aus Speyer touchierte zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge ihrer Nachbarn, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und begab sich in ihre Wohnung. Einer der Nachbarn beobachtete die Unfallflucht und suchte die Verursacherin in ihrer Wohnung auf. Diese gab auf Nachfrage an, dass sie den Unfall verursacht habe. Aufgrund von Alkoholgeruchs, der von der PKW-Fahrerin ausging, verständigte der Nachbar die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab um 21:13 Uhr einen Wert von 2,86 Promille. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein der 38-jährigen Frau und stellten den Führerschein sicher. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde sie anschließend auf die Dienststelle sistiert. An den drei Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 8.800 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell