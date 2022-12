POL-PDLU: Ladendiebstahl

Mutterstadt (ots) - In der Zeit vom 21.12.2022 bis zum 26.12.2022 verschafften sich unbekannte Täter verbotener Weise Zugang in ein Vereinsheim in der Straße "Im Grund". Auf dem Gelände wurden zunächst zwei Gartenhäuser aufgehebelt, aus denen zwei Schubkarren entwendet wurden. Danach hebelten die Täter die Tür des Vereinsheims auf und beförderten einen dort abgestellten Zigarettenautomaten mit einem kurz zuvor entwendeten Schubkarren nach draußen, um ihn dann dort ...

mehr