POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht in Mutterstadt

Otterstadt (ots) - In der Zeit vom 22.12.2022 bis zum 25.12.2022 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Otterstadt, in der Reiherstraße ein, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich zerstörten. Anschließend durchwühlten sie das Wohnanwesen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte schließlich das beschädigte Fenster und verständigte die Polizei. Der Hauseigentümer, der über die Weihnachtsfeiertage ...

mehr