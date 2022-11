Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 04.11.2022 gegen 12:00 Uhr befuhr ein 54jähriger Autofahrer mit dem von ihm geführten Opel Corsa die Grothusstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Auffahrt A42/Asbeckstraße übersah der Gelsenkirchener ein an der dortigen Lichtzeichenanlage wartendes Fahrschulfahrzeug, einen VW Tiguan, so dass es zum Auffahrunfall kam. Durch den Aufprall wurden der Unfallverursacher, der 35jährige Fahrlehrer sowie dessen 44 und 24jährigen Fahrschüler so schwer verletzt, dass letztlich alle vier Personen mit Rettungsfahrzeugen in verschiedene örtliche Krankenhäuser transportiert und stationär aufgenommen werden mussten. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell