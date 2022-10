Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von sexueller Belästigung. Am Sonntag, 10. Juli 2022, gegen 23.50 Uhr, saß eine 16-jährige Gelsenkirchenerin in einem Bus der Linie 383. Eine männliche Person saß ebenfalls in dem Bus und gab plötzlich Stöhn- und Kussgeräusche von sich. Die Gelsenkirchenerin bat den Unbekannten, damit aufzuhören. Daraufhin setzte dieser sich zunächst noch ein paar Plätze näher an die Jugendliche heran, ehe er dann schließlich aufstand, sich vor die 16-Jährige stellte und sie auf sexuelle Weise belästigte. Anschließend bespuckte der Tatverdächtige die Gelsenkirchenerin.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten Person bitte unter der Rufnummer 0209 365 7112 an die Kriminalinspektion 11 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder und die Beschreibung des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/89113

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell