Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgänger verletzt - Polizei sucht Unfallfahrer

Gelsenkirchen (ots)

Ein Fußgänger ist am Samstag, 8. Oktober 2022, in Erle von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 23 Uhr war der 44-Jährige zu Fuß an der Straße Parkallee unterwegs, als er beim Überqueren der kreuzenden Parkallee von einem entgegenkommenden Wagen erfasst wurde, der nach links in ebendiese Straße abbog. Der Fußgänger stürzte, während sich der Autofahrer von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach dem vermutlich männlichen Autofahrer und dessen Beifahrer und bittet diese, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Bei dem Unfallwagen handelt es sich vermutlich um einen roten Peugeot, der Autofahrer trug eine neongelbe Mütze. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

