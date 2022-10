Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Schalke - Gelsenkirchener verstirbt im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Schalke am Freitagmittag, 8. Oktober 2022, musste ein 80-jähriger Gelsenkirchener mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war gegen 11.50 Uhr ein 48-jähriger Mann aus Recklinghausen mit seinem Wagen auf der Luitpoldstraße in Richtung Magdeburger Straße unterwegs gewesen. An der Kreuzung Florastraße hielt der 48-Jährige an einer roten Ampel. Während er wartete, fuhr ihm der 80-Jährige auf. Noch bevor Rettungsdienst und Polizei eintrafen, kollabierte der Gelsenkirchener und wurde vom Recklinghäuser in die stabile Seitenlage gebracht. Der eintreffende Notarzt übernahm die medizinische Versorgung des 80-Jährigen, ehe er mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo er schließlich verstarb. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

